"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fransa'nın tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

15 Nisan 2019, Pazartesi 23:10
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısı çıkan yangında çöktü. Katedraldeki yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Notre Dame Katedrali'nin çevresi tahliye ediliyor

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi. 

Paris İtfaiyesi: Yangının söndürülebileceğinden emin değiliz

Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu.

Macron: Notre Dame alevler içinde, tüm ulus duygu yüklü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti. 

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı. 

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Notre Dame' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."

AA

Etiketler: Notre Dame Katedrali, Fransa, yangın
Okunma Sayısı: 597
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.