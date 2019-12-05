"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fransa sessizliğe büründü

05 Aralık 2019, Perşembe 13:14
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla çok sayıda sektör süresiz greve giderken, ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi

Fransa tarihin en büyük grevine hazırlanıyor

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Grevler kapsamında bugün ülke genelindeki okulların yüzde 65'inde eğitime ara verildi.

Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermezken, 5'inde ciddi aksamalar yaşanıyor. Banliyö trenleri ve otobüslerde de gecikmeler meydana geliyor.

Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmıyor. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.

Başkent Paris yanında diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanıyor.

Macron, bir süre yurt dışına çıkmayacak

Bugün başta Paris'te olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde eylemciler, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep ediyor.

Gösteriler ve grevler, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi ve polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler tarafından da destekleniyor.

Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki mağazalar da kepenk indirmeye başladı.

Macron, grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerine bir süreliğine ara verdi.

Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. Hafızalara kazınan 1995'te 3 hafta süren grevde ise hayat adeta durma noktasına gelmişti.

Bugün başlayan grevin 1995'tekinden daha geniş katılımlı olacağı tahmin ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi... 'Gayrimüslim ziyaretçilerimiz de yardım ediyor'

    Hala bulunamadılar: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş her yerde aranıyor!

    Dondurucu soğukta yürek dağlayan trajedi...

    Ankara'daki DEAŞ operasyonunda gözaltılar var!

    Fransa sessizliğe büründü

    AB ile daha güçlü oluruz

    Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim

    İstikamette yaşamak için adaletli olunmalı

    PIsa’da 2009’u ancak yakaladık

    İdeoloji ahlâkın önüne geçti

    Vetonun sebebi oy düşüşü

    Mavi Marmara dâvâsı bitmedi

    AsgarÎ ücret krizde eridi

    Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç

    AYM kimden yana?

    Hukuka “terör” kumpası

    Erdoğan Trump ile görüştü

    ABD'den S-400 açıklaması

    'Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka “terör” kumpası
    Ahmet BATTAL

    AYM kimden yana?
    Genel

    Vetonun sebebi oy düşüşü
    Faruk ÇAKIR

    Balkanlardan gelen müjde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak arama yolları
    Ali Rıza AYDIN

    Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı var
    Orhan GÜLER

    Ümmetin selâmetine vurulmuş en dehşetli menhus darbe!
    Genel

    Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim
    Risale-i Nur'dan

    Basar masnuatı görürken, basiret Sâni’i görmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.