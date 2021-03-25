Fransa: Uygurlar konusunda taviz verilmeyecek

Fransa'da Paris yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında imza süreci yaklaşan ticaret anlaşmasında Uygurların durumu konusunda "kesinlikle taviz verilmeyeceğini" açıkladı.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Çin'in Uygur politikası üzerinde yaşanan diplomatik kriz sırasında AB ile Çin arasında müzakere edilen ticaret anlaşması çerçervesinde görüşülen zorla çalıştırma konusunda "katı tavırlarını had safhada sürdüreceklerini" belirtti.

France Inter radyosuna konuşan politikacı, "Bu aynı zamanda bizim değer ve prensiplerimizi ön plana çıkarmamız için de bir fırsat. Müzakerelere konu olan bu zorla çalıştırma konusunda çok net olacağız ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Uygurlar konusunda yaşananların "kabul edilemez" ve hatta "şoke edici" olduğunu belirten sözcü, "Zorla çalıştırılma, kapalı tutulma ya da organlarının kesilmesi gibi korkunç durumlardan söz ediliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Çin ile AB arasında 30 Aralık'ta anlaşmaya varılan yatırımlar konusundaki müzakere metninin imzalanmasının aylar alması bekleniyor. Anlaşma metni özellikle zorla çalıştırmalar konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'na atıfta bulunuluyor.

Geçen ocakta Paris yönetimi bu anlaşmanın Pekin yönetiminin insan hakları konusunda ilerleme kaydetmesini sağlaması sebebiyle imzalanmasını savunmuştu.