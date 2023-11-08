Gazze 33 gündür aralıksız saldırı altında!

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

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Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli şehit oldu. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.

Şifa Hastanesi'nde görevli doktordan dünyaya "acil çağrı"

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ghaniem, Şifa Hastanesi'nin acil servisinden çektiği videoda son durumu anlatarak dünyaya seslendi.

Dr. Ghaniem, hastanenin sadece acil departmanında elektrik olduğunu, diğer tüm bölümlerinde elektriğin kesildiğini aktardı.

Artık ameliyat yapamadıklarını belirten Ghaniem, "Binada hiç elektrik yok. Çok sayıda insan var burada. Güvenli bir yer bakıyorlar ve hastanenin koridorlarında kalıyorlar. Şimdi hastane de güvenli değil. Eğer yeni yaralı veya hastalar gelirse ameliyat ihtiyaçları varsa artık ameliyat yapamayacağız." dedi.

Acil departmanında daha kaç saat elektrik olacağını bilmediklerine dikkati çeken Ghaniem, "Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldı. Eğer şanslıysam ve bu videoyu gönderebilirsem belki de bu Şifa Hastanesi'nden gelen son videom olacak. Yakıt yok, elektrik yok, internet yok. Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır." diye konuştu.

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü, 2 gazeteciyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi kampüsüne askeri araçlarla baskın düzenledi.

El Halil kentinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Muhammed el-Atraş ve Amir Ebu Arafe adlı 2 gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca, El Halil kentinin Devra, Harsa, Halhul beldeleri ve El-Arub Mülteci Kampı'na da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri birçok Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilye ve Eriha kentlerine de baskınlar düzenledi. Baskınların yaşandığı bölgelerin birçoğunda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Eriha yakınlarındaki Akbet Cebr Mülteci Kampı ile Kalkilye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli silahlı direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonlarını da sürdürüyor.

Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, "Gazze'yi veya topraklarımızın bir kısmını yönetmek; halkımızın, Filistin'in özel meselesidir ve sahadaki hiçbir güç bu gerçeği değiştirmeyi veya kendi iradesini dayatmayı başaramaz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nin geleceğinde denklemin bir parçası olamayacağı, buradaki yönetim şekline dair istişarelerin devam ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kanu, "Kirby'nin Gazze'de Hamas sonrası durumla ilgili konuşmasının bir hayalden ibaret olduğunu, Filistin halkının direniş güçleriyle kenetlendiğini ve kendi kaderlerini kendilerinin tayin ettiğini" ifade etti.

Kanu, Hamas'ın ulusal bir kurtuluş hareketi ve Filistin halkının temel ayrılmaz bir parçası olduğunu, tüm yasa ve normlara uygun olarak işgale karşı direnme, mücadele etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü duyuruldu

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü, 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in "Yedioth Ahronoth" ile "Haaretz" gazetelerinde yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda ölen askerlerin ismini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda topçu birliklerinde görevli Çavuş Yaacov Ozeri'nin öldüğü, gece boyunca devam eden çatışmada da 2 askerin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarındaki çatışmalarda ölen askerlerin sayısı 31'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli şehit edildi, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.