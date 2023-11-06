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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Utanmadan bunu da diyebildiler: "Gazze'de insani kriz yok"

06 Kasım 2023, Pazartesi 14:36
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze'de insani krizin yaşanmadığını öne sürdü.

Erdan, CNN'de Dana Bash'in canlı yayın konuğu oldu.

Bash'in Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin değerlendirilip değerlendirmediğini sorması üzerine Erdan, Gazze'deki insani durumu yakından takip ettiklerini ve buradan açıklanan rakamlara güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdan, "(Gazze'de) Her şey Hamas teröristlerinin kontrolü altında. Gazze'de insani kriz yok." dedi.

BM ve ABD ile koordinasyon içerisinde insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan girişine izin verdiklerini belirten Erdan, "Şu anda çatışmalara insani ara verilmesi için bir gereklilik görmüyoruz. Bu ara, Hamas'ın yeniden silahlanması, yeniden gruplanması ve bizim Hamas'ın terör kabiliyetlerini yok etme hedefimizi engellemekten başka bir şeye yaramaz." görüşünü paylaştı.

Bash da "Daha önce de Gazze'de insani kriz olmadığını söylediniz. Bu çok şaşırtıcı bir açıklama çünkü savaştan önce de burada insani sorunlar vardı. Şimdi de açıkça görünüyor ki bu sorunlar büyüdü ve kriz seviyesine geldi." dedi.

Bunun üzerine Erdan, "Gazze'de hayatın muhteşem olduğunu söylemiyorum. Gazze'deki durumun tek sorumlusu Hamas'tır. Ancak uluslararası insancıl hukuka göre, neyin insani kriz olacağına ilişkin bir standart var. Bir kez daha söylüyorum. Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde şu andaf Gazze'de insani kriz yok." diye konuştu.

Bash ise bu yanıta karşısında, "İsrail ve hükümet, Gazze'deki insani krizi inkar ederek mi güvenilirliğini korumak istiyor? Bunun yolu bu mu?" sorusunu yöneltti.

Erdan ise Hamas'ın yıllardır Gazze'yi "sömürdüğünü" söyleyerek Gazze'deki insani durumun kötü olduğunu kabul ettiğini ancak bunun sorumlusunun İsrail'in olmadığını savundu.

Öte yandan Erdan, Bash'in El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına yönelik soruya ise yanıt vermekten kaçındı ve Hamas'ı suçlamayı sürdürdü.

AA

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