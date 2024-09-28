"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gazze 358 gündür yoğun saldırı altında!

28 Eylül 2024, Cumartesi 12:40
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 358 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 52 Filistinlinin daha öldüğü, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 41 bin 586'ya, yaralı sayısının da 96 bin 210'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı

İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere düzenlenen saldırılar sonucu 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli öldü, yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

Nusayrat Kampı yakınından geçen Salahaddin Caddesi üzerinde bir arada bulunan Filistinli gruba, İsrail topçuları tarafından ateş açıldı. Hedef alınan grupta bulunanlardan bir kişi öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın verdiği habere göre, Bureyc ve Megazi mülteci kampları arasını ayıran yola İsrail topçu saldırısında bir Filistinli öldü.

Öte yandan Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze 358 gündür yoğun saldırı altında!

    'İngiltere, Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor'

    İsrail, Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü iddia etti

    ABD'deki Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 40'ı geçti

    'İsrail, haydut devlet gibi davranıyor!'

    "Azerbaycan'la barış ulaşılabilir mesafede"

    Suudi Arabistan: Filistin Devleti'ni kurmak için "uluslararası koalisyon" oluşturuldu

    Demokratlar toparlanırsa Türkiye toparlanır

    Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası

    Lübnan bilançoyu açıkladı

    Gazze’yi hayal kırıklığına uğrattık

    Kalp hastalığı artıyor

    Halkımıza olanlardan tüm dünya sorumlu

    Netanyahu’dan Lübnan’da ateşkes çağrılarına ret

    Lübnan yeni bir ‘Gazze’ oluyor

    Parisli öğrencilerden Gazze’ye destek gösterisi

    İsrail hava saldırısında bir aileyi katletti

    Kirli hava soluyoruz

    Beş ilaçtan biri yok

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat ve medeniyet
    Büşra Nur Özdemir

    Önce kalplerimizi fethedelim
    İbrahim Aktaşcı

    Seni anan benim için doğurmuş!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Bediüzzaman’ın büyük bir alim olduğunu duymuştuk”
    Hasan ŞEN

    Erzurum’da Şark’ı nurlandıran bir Nur Talebesi hoca: Mehmet Kırkıncı
    Risale-i Nur'dan

    Sâni-i Zülcelâl’in sanatı o derece manidar ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Said ve istikamet!
    Genel

    'İsrail, haydut devlet gibi davranıyor!'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.