Gazze’de ateşkes

14 Kasım 2019, Perşembe
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail’in saldırıları dolayısıyla salıdan bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 34’e çıktığı ifade edildi.
Saldırılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 110 kişi yaralandı. İslâmî Cihad Hareketi, Mısır’ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu. İslâmî Cihad sözcüsü Musab el-Bureym, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda Gazze’de ateşkesin sağlandığını ve bunun yerel saatle 05.00’da yürürlüğe girdiğini söyledi.
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AA
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