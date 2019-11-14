Gazze’de ateşkes

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail’in saldırıları dolayısıyla salıdan bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 34’e çıktığı ifade edildi.

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