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14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

"Roketlerimizle siyonist oluşumun kalbine ulaştık''

13 Kasım 2019, Çarşamba 17:00
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, roketlerinin İsrail'in kalbinde yer alan stratejik ve askeri üslere ulaştığını belirtti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Roketlerimizle siyonist oluşumun (İsrail) kalbine ulaştık. Düşman bunu açıklarsa, (Binyamin) Netanyahu gülünç duruma düşecek." ifadelerini kullandı. 

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve güvenlik güçlerine meydan okuduklarını vurgulayan Ebu Hamza, "Eğer cesaretiniz varsa roketlerimizin ulaştığı üslerin fotoğraflarını ve isimlerini açıklarsınız." paylaşımında bulundu.

İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi yükseltti

İsrail ordusunun dün sabah Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

Saldırıda Ebu'l Ata ve eşi Esma Ebu'l Ata katledildi.

İsrail ordusu iki gündür Gazze'ye hava saldırılarını sürdürürken Kudüs Seriyyeleri ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık veriyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 26 Filistinlinin şehit olduğu, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

AA

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