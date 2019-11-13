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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Netanyahu: Savaşın zirvesindeyiz

13 Kasım 2019, Çarşamba 21:43
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin direniş gruplarıyla savaşın zirvesinde olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Netanyahu, "Teröristlerin liderleri biliyor ki onları hedef alabiliriz ve gerçekten her kim ki bize saldırırsa onu hedef alırız." dedi.

İsrail'in gerginliği tırmandırmak istemediğini öne süren Netanyahu, "Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir." diye konuştu.

AA

Etiketler: Netanyahu, savaş, zirve
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