Gazze'de şehit sayısı 26'ya yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 26 kişi şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu dünden bu yana 3'ü çocuk 26 kişinin vefat ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, saldırılarda 30'u çocuk, 13'ü kadın 85 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail: Yeni saldırılara başladık Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki İslami Cihad hedeflerine yönelik yeni saldırılara başlandığı dile getirildi. Açıklamada ayrıca dünden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 360'dan fazla roket fırlatıldığı, bunların büyük bölümünün hava savunma sistemlerince imha edildiği bilgisine yer verildi. İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata katledilmişti. Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. AA

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