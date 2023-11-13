Gazze’de çatışmalara derhal ara verilsin

Avrupa Birliği, Gazze’de çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısında bulundu. AB Temsilcisi Josep Borrell, “Sivillerin çatışma bölgesini terk etmelerine izin verilmeli” dedi.

Avrupa Birliği (AB), Gazze’de derinleşen insani krizden ciddi endişe duyulduğunu belirterek, insani yardımların ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB adına yaptığı açıklamada, “AB, Gazze’de derinleşen insani kriz konusunda ciddi endişe duymaktadır. AB, insani yardımın Gazze halkına güvenli şekilde ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi, sınır geçişlerinde kapasitenin arttırılması ve özel bir deniz yolu da dahil olmak üzere insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrılarına katılmaktadır.” ifadesi yer aldı.

Siviller korunsun

Açıklamada, şöyle devam edildi: “Sivillerin çatışma bölgesini terk etmelerine izin verilmelidir. Bu çatışmalar hastaneleri ciddi şekilde etkilemektedir ve sivillerle sağlık personeline korkunç zarar vermektedir. AB, uluslararası insancıl hukukun hastanelerin, tıbbi malzemelerin ve hastanelerdeki sivillerin korunmasını şart kıldığını vurgulamaktadır. Ayrıca hastanelere en acil tıbbi malzemelerin derhal sağlanması ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların güvenli bir şekilde tahliyesi gerekmektedir. Bu bağlamda İsrail’i sivillerin korunmasını sağlamak üzere azami itidal göstermeye çağırıyoruz.”