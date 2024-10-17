Gazze’de gördüğümüz şeyi tarif edecek kelime yok

BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail’in Gazze’deki Filistinli mültecilerin çadırlarını bombaladığı görüntüler için “tarif edecek kelime bulamadığını” söyledi.

Bu görüntüler dünyayı derinden sarsmalı

İsrail'in son vahşeti

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinin Orta Doğu konulu oturumunda, El-Aksa Hastanesi avlusundaki Filistinli mültecilerin İsrail tarafından bombalanmasıyla ilgili medyaya yansıyan görüntüleri ve Gazze’deki genel insani durumu değerlendirdi. ABD’li diplomat, söz konusu saldırıya ilişkin, “İsrail hava saldırısının ardından yerinden edilmiş sivillerin diri diri yandığı görüntülerin ekranıma düşmesini dehşet içinde izledim” dedi. “Gördüğümüz şeyi tarif edecek kelime yok, hiçbir kelime yok” ifadesini kullanan Greenfield, “Hamas’ın El-Aksa Hastanesi çevresinde faaliyet göstermesi durumunda bile” İsrail’in sivil kayıpları önlemekten “sorumlu” olduğunu dile getirdi.

İnsani aralar verilmeli

Greenfield, “İsrail hükümetine, Gazze’deki tahammül edilemez ve felaket boyutundaki insani krizle başa çıkmak için daha fazlasını yapması gerektiğini en üst düzeyde, açıkça belirttiğimiz gibi bunu da belirttik” diye konuştu. ABD’nin Daimi Temsilcisi Greenfield, Hamas’ın “masadaki anlaşmayı kabul etmesi” durumunda, İsrail ile aralarında, tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir ateşkesin hemen başlayabileceğini söyledi. Yaklaşan kış şartlarını hatırlatarak İsrail’in Filistinli mültecilerin daha iç kısımlara dönüşüne müsaade etmesi gerektiğini belirten Greenfield, “birkaç hafta içinde ilk kez” yardım kamyonunun Gazze’nin kuzeyine girişine izin verildiğini, ancak bunun “yeterli olmadığını” ifade etti. Greenfiled, “ABD, Gazze’ye derhal gıda ve malzeme gönderilmesi gerektiğini, aşılama ve insani yardımların dağıtımı için Gazze genelinde insani aralar verilmesi gerektiğini açıkça belirtmeye devam edecek” dedi.