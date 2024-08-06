Gazze’de insani felaket endişe veriyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin Refah bölgesinde sivil altyapının tahrip edilmeye devam edilmesinden “büyük endişe” duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden, Gazze’de sivil altyapının tahrip edilmesi ve insani durumun kötüleşmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Borell, AB’nin, Refah’taki bir su arıtma tesisi dahil olmak üzere siviller için kritik önemde olan altyapının tahrip edilmeye devam edilmesinden “büyük endişe duyduğunu”, bu olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik uluslararası çağrılara katıldığını aktardı. Gazze’de insani felaketin giderek kötüleştiğine işaret eden Borell, bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller arasında salgın hastalık ve enfeksiyonların yayılmasına yol açtığına dikkati çekti. Borell, “Bu durum, sivil nüfusu açlığa, on aydır aşırı kalabalık çadır kamplarında kalmaya, sonu olmayan ve gidecek hiçbir yeri olmamalarına rağmen tekrar tekrar göç etmeye maruz bırakmaktadır.” ifadesini kullandı.