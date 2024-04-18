Gazze'de insanî yardım için strateji değişmeli

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Batı Şeria için açıklanan 2,8 milyar dolarlık insani yardım çağrısının işe yaraması için sahadaki durumda çok büyük değişiklik olması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Dujarric, Gazze ve Batı Şeria için açıklanan yardımın 2024 yılının geri kalanı için 3,1 milyon insana destek olmayı amaçladığını hatırlattı. 2,8 milyar dolarlık insani yardım çağrısının işe yaraması için sahadaki durumda çok büyük değişiklik olması gerektiğini vurgulayan Dujarric, insani yardım örgütlerinin Gazze ve Batı Şeria’da tüm insanlara ulaşması için güvenli ve sürdürülebilir erişiminin olması gerektiğini söyledi. Dujarric, kuzey dahil tüm Gazze’ye daha fazla giriş noktası sağlanması gerektiğinin altını çizerek, Aşdod Limanı’nın da daha fazla kullanıma açılması gerektiğini ifade etti. AA

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