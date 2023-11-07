"Gazze'de karmaşık, zor ve külfetli bir savaşa giriyoruz"

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı "karmaşık, zor ve külfetli bir savaşa girdiğini" söyledi.

Finkelman,Gazze Şeridi'nin sınırına yakın bir bölgede düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ordusu, onlarca yıl aradan sonra Gazze kentinin göbeğinde savaşıyor." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına işaret eden Finkelman, "Hamas bir ay önce bize saldırdı ve bizleri ağır yaraladı. O korkunç günde görevimizi yerine getirmekte başarısız olduk. Bu zorlu olaylar beni çok yaktı." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından itibaren savaş başlattıkları ve hedeflerinin net olduğunu dile getiren Finkelman, hedeflerinin de Hamas'ı dağıtmak ve Gazze'de esir tutulanları kurtarmak olduğunu söyledi.

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Finkelman, "Gazze'de zor, karmaşık ve külfetli bir savaşa giriyoruz." diye konuştu.