Gazze’de ölü sayısı 35 bini geçti

En yakın müttefiki ABD’den de gelen uyarıları sürdürerek Gazze’nin güneyindeki Refah’ta kara operasyonunu genişleten İsrail’in 7 Ekim’den beri öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 35 bin eşiğini de aştı.

Gazze’deki sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre ölü sayısı, en az 35 bin 34’e yükseldi. Bu sayı dün, 34 bin 971 olarak açıklanmıştı. Yaralı sayısı ise yaklaşık 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 78 bin 755’e yükseldi. Öte yandan, Filistin topraklarında faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, İsrail’in devam eden saldırılarının iletişimi bir kez daha etkilediğini duyurdu. Yazılı açıklamada, “Saldırılar sebebiyle Gazze Şeridi’nin güneyinde sabit internet hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” denildi. Haber Merkezi

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