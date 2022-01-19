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19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Gazze’de su krizi derinleşiyor

19 Ocak 2022, Çarşamba 21:09
GAZZE’DEKİ SULAR İDARESİ, ABLUKANIN SEBEP OLDUĞU SU KRİZİNİN AŞILMASI İÇİN ULUSLAR ARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDU.

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki Sular İdaresi, iklim ve ablukanın neden olduğu su krizinin derinleştiği uyarısında bulunarak, uluslar arası topluma “ablukanın kaldırılması için harekete geçme” çağrısı yaptı. Gazze’deki Sular İdaresi Planlama Müdürü Munzir Salim, düzenlediği basın toplantısında, bölgede yaşanan su krizine ilişkin bilgi verdi. Salim, su konusunda ihtiyaç duyulan miktar ile elde bulunan miktar arasında uçurum olduğunu belirterek, Gazze’de yıllık 250 milyon metreküp su kullanıldığını, buna karşın bölgeye 130 milyon met- reküp yağmur suyu düştüğünü aktardı. Akiferlerin yağmur sularının yalnızca 40-50 milyon met- reküpünü depolayabildiğini, geri kalan miktarın ise sel gibi sebeplerle boşa gittiğini ifade eden Salim, abluka altındaki bölgede dar bir coğrafi alanda yoğun bir nüfusun bulunması ile tabiî ve yenilenebilir kaynak yetersizliğinin de su sıkıntısında etkili olduğunu söyledi. Salim, İsrail ablukası ile siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların, bölgenin ihtiyacı olan yeni su kaynaklarının geliştirilmesini engellediğini vurguladı.     

Tehlikenin boyutu büyük

Bunun yanı sıra sulardaki tuzluluk oranının çok ciddi bir şekilde arttığını kaydeden Salim, içme suyu kalitesinin yerel ve uluslar arası kriterlerdeki oranları aşarak tehlikeli boyuta ulaştığına dikkati çekti.  Salim, bölgede atık suları toplamak ve arıtmak için gerekli altyapı yetersizliğinin akifer sularının da kirlenmesine sebep olduğunu söyledi. Uluslar arası topluma seslenen Salim “İsrail ablukasının kalkması, sınır kapılarının açılması ve su sıkıntısının giderilmesine yönelik hayata geçirilecek projeler için gerekli malzemelerin girişinin sağlanması konusunda harekete geçme” çağrısında bulundu. Salim ayrıca uluslar arası toplumdan, Gazze’deki su krizine çözüm bulmak için adım atılmasını ve içme suyu, atık su ve arıtma alanlarındaki projelerin finanse edilmesini istedi. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

AA

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