Gazze’deki can kaybı hiçbir çatışmada bu kadar olmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti. Guterres, New York’taki BM binasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze’de çatışmaların sonlanmasının ardından oluşacak durumla ilgili bir hazırlık olup olmadığının sorulması üzerine Guterres, bunun için öncelikle mevcut durumun değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Guterres, insani ateşkes, yardımların kesintisiz erişimi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrılarını yineleyerek, “Bu trajediyi fırsata çevirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Savaşın ardından kararlı ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde iki devletli çözüm yönünde ilerlememiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Filistin Yönetimi’nin Gazze’de sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Guterres, “Ancak Filistin Yönetimi, İsrail tankları Gazze’deyken gelemez, bu yüzden uluslararası toplumun bir geçiş sürecine odaklanması gerekiyor.” diye konuştu. Guterres, “Gazze’de birkaç haftada binlerce çocuk öldürüldü. Bu önemli. Gazze’deki sivil can kaybı, ben Genel Sekreter olarak göreve başladığımdan bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek.” diye konuştu.