Gazze’deki hastaneler için “acil jeneratör” talebi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde acil şekilde jeneratör ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına “Gazze’deki hastanelerde kullanılmak üzere acilen jeneratör sağlamaları” çağrısında bulunuldu. Gazze’deki tek elektrik santralinin İsrail saldırılarında yok edildiğine dikkati çekilen açıklamada, 9 aydır hastanelerde elektrik için jeneratörlerin kullanıldığı kaydedildi. AA

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