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24 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

'Gazze'deki kriz bir kırılma noktasına daha ulaştı'

24 Haziran 2024, Pazartesi 02:12
Avrupa Birliği (AB), Gazze'ye insani yardım girişinin neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekerek, sorunun ortadan kaldırılması için taraflara ve uluslararası aktörlere ortak eylem çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze'deki durumla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'deki kriz bir kırılma noktasına daha ulaştı." denilen açıklamada, anlamlı bir insani yardım girişiminin neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Açlıktan ölmek üzere olan siviller, gelen sınırlı yardıma ulaşmak için umutsuz önlemlere başvuruyor." ifadesi kullanıldı.

Önlem alınmadığı takdirde insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının sürdürülemeyecek duruma geleceğine işaret edilen açıklamada, tüm taraflara sivilleri koruma, temel hizmetlere erişimlerini sağlama, insani operasyonlar için güvenli bir ortam oluşturma sorumluluklarına uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yükümlülüklere rağmen, AB tarafından finanse edilen önemli yardımlar da dahil olmak üzere, Mısır ve Ürdün sınırlarında insani yardım birikiyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere bu malzemelerden bazılarının bozulması ve israf edilmesi riski bulunuyor. Bu, AB fonlarında maddi kayba yol açarak aynı zamanda hem biz hem tüm uluslararası toplum tarafından gösterilen insani çabalara ciddi bir darbe indirdi."

"Gazze'ye erişim olmadan, yardım göndermek boşunadır." ifadesine yer verilen açıklamada, derhal ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, insani yardım çalışanları dahil sivillerin korunması ve Gazze halkına hayat kurtaran yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmak için ortak eylem çağrısında bulunuldu.

AA

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