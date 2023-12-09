Gazze dünyanın gözleri önünde yok ediliyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in öldüğü belirtildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece ve sabah erken saatlerde Ramallah, Beytüllahim, El-Bire, Kalkilya, Nablus, El-Halil ve Cenin'de baskınlar düzenledi. Askerler, bu kentlerde bazı ev ve dükkanlara girerek arama yaptı.

Beytüllahim'de Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat ile Baha Mahmud El-Aruc'un evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, söz konusu 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinde İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail güçleri El-Halil'in bazı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarını alıkoyarak arama yapıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı’nda 6 Filistinliyi öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı’nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Faria Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin, kampta aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Kızılay ekiplerinin çalışmalarına engel olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.

Kassam Tugayları: İsrail güçlerinin kurtarma girişiminde bulunduğu İsrailli esir asker çatışmada öldü

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının söz konusu askerlerin geri çekilmeleri için bölgeye hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, çatışmalarda Sa’ar Baruch isimli 25 yaşındaki İsrailli esir askerin de öldüğü kaydedildi.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil ölürken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.