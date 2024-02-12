Gazze için dünyaya yardım çağrısı

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinli gazeteciler, İsrail’in saldırıları altındaki halkın aç bırakılmasına son verilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik saldırılarını karadan ve havadan aralıksız sürdürürken, Filistinli gazeteciler, Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaptıkları eylemle uluslararası toplumdan yardım istedi. Gazeteciler, Gazze’nin kuzeyinde aç bırakılan halk için bölgeye insani yardımların ulaştırılması taleplerini dile getirdi. Filistinli gazeteci İslam Bedir, eylemde yaptığı konuşmada, “Dünya üzerinde daha önce görülmemiş, çocuklar, hastalar dahil toplumun tüm kesimlerine kadar uzanan açlığa karşı yardım çağrısında bulunuyoruz. Gazze’nin kuzeyindeki Filistinliler soykırım ve aç bırakma politikasına maruz kalıyor.” dedi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı İmad Zakkut da eylem sırasında “Gazze’nin kuzeyinde yarım milyondan fazla Filistinli aç, susuz bırakılıyor. Bu İsrail’in güneye gitme tehditlerine karşılık vermeyenlere toplu cezalandırma politikasıdır.” dedi. AA

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