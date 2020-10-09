Gazze için felâket uyarısı

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDE 14 YILDIR UYGULADIĞI ABLUKA VE KOVİD-19 DOLAYISIYLA İŞÇİLERİN İNSANÎ FELÂKETLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BELİRTİLDİ. SALGIN YÜZÜNDEN BİNLERCE İNSAN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU), yeni tip korona- virüsün (Kovid-19) bölgedeki işçiler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, “insanî felâket” uyarısı yaptı. PGFTU’dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 14 yıldır uyguladığı abluka ve Kovid-19 dolayısıyla işçilerin insanî felâketle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Gazze’deki binlerce işçinin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin ciddî ve endişe verici bir halde oldukları vurgulandı. Açıklamada, “Koronavirüs salgınının yanı sıra İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı ablukanın devam etmesi, Gazze’deki Filistinli işçiler üzerinde yıkıcı bir etkiye sebep olmuştur.” ifadelerine yer verildi. Gazze’de yaklaşık 140 bin işçinin Kovid-19’dan etkilendiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki 250 bin işsizin yanı sıra salgın sebebiyle binlerce kişinin işini kaybettiği bilgisine yer verildi. İsrail, 2006’dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan açıklanan son verilere göre, Gazze’de 3 bin 751 vak’a tesbit edildi ve 24 kişi vefat etti.

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İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN OKULUNU YIKIYOR

Fİlİstİn hükümeti, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da bir okulu yıkma girişimini durdurması için uluslar arası kurum ve kuruluşlara müdahale çağrısı yaptı. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria’daki Ramallah kentinin doğusunda yer alan ve “C bölgesi” sayılan bölgedeki Ras Et-Tin okulunu yıkmayı hedeflediği belirtildi.