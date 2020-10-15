Gıda israfını önle, dünyayı koru

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor.

FAO’nun kuruluşunun 75. yıldönümünün de kutlanacağı bu yılki Dünya Gıda Günü teması, “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirlendi. Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada pandeminin bütün dünyaya gıdanın ve sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenmenin geleceğimiz açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Gümüş, “Yediklerimiz ve beslenme tarzımız ile gelecek nesillerin gıdasını da koruma altına alabiliriz” dedi.

KRONİK AÇLIK ÇEKENLER VE OBEZLER

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Dünya üzerinde halen 690 milyon insan kronik olarak aç ve yeterli beslenemiyor. Diğer yandan iki milyardan fazla yetişkin, ergen ve çocuk ise ya obezite ya da aşırı kilo ile mücadele ediyor. Bu durum toplum sağlığının yanı sıra gerek bireysel gerekse toplumsal yaşam kalitesini tehdit ediyor. Dünya çapında her gün tonlarca ton tüketilebilir gıda çöpe gidiyor. Global ölçekte üretilen gıdanın yüzde 14’ü tarladan markete kadar olan süreçte kaybediliyor. Gıdanın çok büyük bir bölümü ise perakende satış noktalarında ve tüketici tarafında israf ediliyor. Gezegenimizin zaten kısıtlı olan kaynaklarını heba ediyoruz. Dünya Gıda Günü, beslenme alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirme ve değiştirme noktasında hepimize önemli bir fırsat sunuyor.