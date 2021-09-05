Gine'de darbe girişimi iddiası

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı: Gine'deki darbeyi kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi. Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi. Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti. Derginin haberinde, GFS'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, bir süredir birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi. Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti. Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Üçüncü dönem adaylık tartışmaları Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı. 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu. AA

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.