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"Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

02 Mayıs 2019, Perşembe 23:57
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Dünyevileşme sürecini acımasızca yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz Müminiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) düzenlediği, "Kimlik, şuur ve istikamet" temalı 6'ncı Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kendisinden emin olunan bir gençlik yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Neşeyi ve huzuru Allah'a ibadette bulan bir gençlik yetiştirmek için mücadele verdiklerini belirten Erbaş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- Hadis'-i Şerif'ini hatırlatarak "Kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, geçen yıl yaptıkları faaliyetlere değinerek şunları kaydetti:

"2018 yılında dedik ki kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmek için Türkiye'de görev yapan 150 bin kadar görevlimizin her birine 10 gencimizi emanet ettik. Müftülüklerimiz 10 gencimizi bir imamımıza emanet edecek. Onun eğitimiyle, temel dini bilgileriyle, bursuyla, kursuyla ve diğer ihtiyaçlarıyla bir baba ve anne gibi onlarla ilgilenecek. 4-6 yaş grubu sınıflarımızın sayısını her gün artırıyoruz. Üçer binle başladık şu an 150 bini aştık."

"Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

Güvenilen insan olmanın önemine değinen Erbaş, "Dünyevileşme sürecini acımasızca yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz müminiz. Mümin aynı zamanda güvenilen insan demektir." diye konuştu.

Erbaş, Türkiye'de 25 milyon öğrenci olduğunu ve nüfusu 25 milyonun altında dünyada 143 ülke olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz 7 yaşa dikkat çekiyor. Biz de o yüzden çocuklarımızı özellikle değerler eğitimi ve değerler eğitiminin verildiği yerler... Ben kendi açımdan baktığımda 4-6 yaş Kur'an kursları diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı kendi açısından baktığında okul öncesi eğitim der. Biz şimdi iş birliği yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı değerler eğitimi sınıflarına Kur'an kursu öğretmenlerinden katılanlar var. Kur'an kurslarımıza Milli Eğitim Bakanlığımızdan destek alıyoruz. Kurumlar arası iş birliği böyle bir şeydir."

İslam Peygamberi'nin her yönüyle örnek alınması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Nihai hedef, bir insanın daha fazla gönlüne girebilmek. Gönlüne Kur'an, Allah sevgisini ve medeniyetimizin değerlerini yerleştirebilmektir." dedi.

38 STK destek veriyor

TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, fuara ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gençliğin, kimlik ve şahsiyetlerin belirlenmesinde büyük önem taşıdığına değinen Yavuzyiğit, "İnsana ve insanlığa katkı veren çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 38 sivil toplum kuruluşu ile birbirinden farklı etkinlikler hazırladık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Erbaş, stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Fuar, 2-3 Mayıs'ta 16.00-22.00, 4-5 Mayıs'ta ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

AA

Etiketler: diyanet, erbaş
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