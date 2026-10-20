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20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Anthony Taylor, TFF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi

20 Ekim 2026, Salı 18:05
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor'ın getirildiğini duyurdu.

Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulunda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." denildi.

Yayın ihalesine ilişkin süreç 30 Kasım'da sonuçlandırılacak

Yayın ihalesine ilişkin sürecin 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verildiği belirtilirken maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevlendirmelerle ilgili de şu ifadeler kullanıldı:

"TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den sorumlu; yönetim kurulu üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, futbol altyapı ve gençlik projelerinden sorumlu; yönetim kurulu üyesi Hasan Surözü'nün iletişim ve pazarlamadan sorumlu; yönetim kurulu üyesi Fazlı Çilingir'in kulüp lisans ve mali işlerden sorumlu; yönetim kurulu üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan sorumlu; yönetim kurulu üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerden sorumlu; yönetim kurulu üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den sorumlu; yönetim kurulu üyesi Muhammet Akçay'ın genç, kadın, plaj ve futsal millî takımlar sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir."

AA

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