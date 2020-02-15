Hafter milisleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü

Libya'da darbeci asker Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un doğusundaki bir çiftliğe roket saldırısı düzenledi.

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un doğusundaki bir çiftliğe düzenlenen roket saldırısı sonucu bir sivil vefat etti. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki el-Baiş bölgesinde bir çiftliğe düşen roket sonucunda 50 yaşlarında bir sivilin öldüğü bildirildi. Vefat eden sivilin çiftlikte ağaçları suladığı sırada roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Hafter'e bağlı milisler bu hafta başından itibaren Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Trablus'un çeşitli sivil bölgelerine 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen roket saldırısı sonucu toplam 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesinin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. AA

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