Hakimlerle dayanışma yürüyüşü

02 Aralık 2019, Pazartesi 22:27
Polonya’da binlerce kişi, sindirilmeye çalıştıklarını söyleyen yargıçlarla dayanışmak için sokaklara çıktı.
Ülke genelinde yüzden fazla şehirde sokağa çıkan protestocular, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından yapılan bir yargıç atamasını sorguladığı için görevden alınan yargıç Pawel Juszczyszyn’in göreve iadesini talep etti. Bbc’de yer alan habere göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi ülkedeki hukuk sisteminde çok sayıda değişikliğe imza atmıştı. Bu değişiklikler Avrupa Komisyonu tarafından kınanıyor. Polonya hükümeti ise yolsuzlukla mücadele ve reform için bu değişikliklerin gerekli olduğunu, ülkedeki sistemin hâlâ komünist dönemin etkilerini taşıdığını söylüyor. Hükümet, yargıç atamalarının siyasi iktidar tarafından yapıldığı başka AB ülkeleri de bulunduğunu vurguluyor. Protestoyu örgütleyen gruplar ülke genelinde yüzden fazla noktada insanların toplandığını, katılımcılar arasında yargıçlar ve hukukçular da olduğunu duyurdu. En büyük protesto başkent Varşova’daki Adalet Bakanlığı binası önünde gerçekleşti. Protestocular AB bayrakları ve yargıçlarla dayanışma mesajları taşıdı. Varşova’daki protestoya katılan yargıç Pawel Juszczyszyn, “Yargıç meslektaşlarıma sesleniyorum: Sizi sindirmelerine izin vermeyin, bağımsız ve cesur olun” dedi.
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