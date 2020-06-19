Hamas'tan çağrı

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, İsrail’in “ilhak” planına karşı atılacak adımları belirlemek üzere ulusal bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölgelerini “ilhak” planına karşı atılacak adımları belirlemek üzere ulusal bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Gazze’de İsrail’in ilhak planına karşı düzenlenen konferansta konuşan Hamas’ın siyasî büro üyesi Halil el-Hayye, “Ebu Mazin (Abbas) kardeşimizi İsrail’in Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Kudüs topraklarının çalınmasına karşı atılacak adımları kararlaştırmak üzere yetkililer düzeyinde her ne şekilde olsun bir ulusal toplantı düzenlemekte hızlı davranmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahmud Abbas’ı İsrail ile siyasi çözüm planınından vazgeçmeye çağıran Hayye, “Çeyrek asırlık müzakerelerin sonucunun bir yanılsama olduğunu” söyledi.

“Yeni bir komplo ile karşı karşıyayız”

Hayye, Filistin’deki bütün grupları da İsrail’i planından geri döndürmek için güçlü bir başkaldırıya davet ederek “işgalin topraklarımızı çalmaya, Kudüs’ü Yahudileştirmeye, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nde kalan Filistin topraklarını da ‘ilhak’ etmek istediği yeni bir komployla karşı karşıyayız.” tesbitini yaptı.

Filistin yönetiminin silâhlı ya da sivil olması fark etmeksizin direnişin önünde durmayacağını ümit ettiğini aktaran Hayye, İsrail’in “ilhak” planını ise “İslâm aleminin ve dünyanın mevcut durumunu, bölgedeki çatışmaların oluşturduğu meşguliyet ve yeni dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini fırsat bilen umutsuz bir çaba” olarak nitelendirdi.

Hayye, “Bugün Gazze’nin silâhlarına sarılma zamanı geldi. Bütün dünyaya diyoruz ki; dâvâmızın adaletine olan inancımız sapasağlamdır. Silâhlarımız meşrûdur ve eğer yapmamız gerekirse silâhlarımız zamanı gelince kullanılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Her şeyi kaybederiz”

Hamas Siyasî Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etme adımın bedelini İsrail’e ödetme sözü verdi. İsrail’i geri püskürtecek yeni bir direniş dalgası başlatma çağrısı yapan Aruri, gelecek intifadanın Filistin topraklarındaki mevcut durumun değişmesine katkı sunacağını vurguladı. Aruri, Filistinlileri iç çekişmeleri bırakmaya ve İsrail ile yüzleşmeye dâvet ederek, “Eğer yönümüzü işgale çevirmezsek her şeyi kaybederiz.” dedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden de aynı çağrı

Öte yandan, konferansta konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi politbüro üyesi Cemil Mezher de Filistin’in duruşu için kapsayıcı ve birleşik bir stratejiye ulaşmak amacıyla, Filistin’deki bölünmüşlüğe son vermek için acil bir ulusal diyalog başlatılması çağrısında bulundu. “İsrail’in ‘ilhak’ adımları ve ABD sözde barış anlaşması ulusal kurtuluş projesinin odak noktası konumundaki Oslo Anlaşması’nın tabiî bir sonucudur.” diyen Mezher, Filistin yönetiminden, ulusal meclisin ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) kararlarını uygulayarak, İsrail’i tanımaktan vazgeçmesini istedi. Gazze - aa

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AB’den İsrail’e uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in ilhak planına ilişkin, “İsrail’in, Filistin topraklarını işgal etmesi durumunda halihazırdaki yakın ikili ilişkilerimiz etkilenir” uyarısında bulundu.

Borrell, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen Genel Kurulda yaptığı konuşmada, İsrail’in ilhak planlarını değerlendirdi.

AB’nin bu konudaki tutumunun net olduğunun altını çizen Borrell, üye ülkelerin iki devletli müzakere edilmiş çözümü desteklediğine, ilhakın uluslar arası hukuka aykırı bir davranış olacağı konusunda güçlü görüş bulunduğuna dikkati çekti.

Borrell, “İsrail’e işgal altındaki Filistin topraklarını tek taraflı olarak ilhak anlamına gelecek davranışlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz.” vurgusunu yaptı.

Bu ihtimalin, iki devletli çözüme zarar vereceği gibi bölge istikrarı ve İsrail’in Arap ülkeleriyle de ilişkilerine etki edeceğini kaydeden Borrell, “İsrail’in, Filistin topraklarını işgal etmesi durumunda halihazırdaki yakın ikili ilişkilerimiz etkilenir.” dedi.

Borrell, AB’nin uluslar arası ve AB hukuku uyarınca yükümlülükleri bulunduğuna dikkati çekerek, ilhakın gerçekleşmemesi için İsrailli yetkililerle irtibatın sürdüğünü bildirdi. Brüksel - aa