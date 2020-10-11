Hapisten çıktı başbakan oldu

Kırgızistan parlamentosu, 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin sonucunu kabul etmeyen taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve “geçici başbakan” ilan edilen eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov’un başbakanlığını ve kabinesini onayladı.

Başkent Bişkek’teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları’nda toplanan mevcut parlamento üyelerinden 63 üyesi, Sadır Caparov’un başbakanlığını ve kabinesini oybirliği ile onaylandı. Caparov’un başbakanlığı görevinin onaylanması, dört gündür Başbakanlık binasını ablukada tutan destekçileri tarafından konser ve havai fişek gösterisiyle kutlandı. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un, Caparov’u ve kabinesini onaylamasından sonra görevine başlaması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.