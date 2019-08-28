Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci ABD'ye alınmadı

Harvard Üniversitesi’ni kazanan Filistinli bir öğrenci, Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi esnasında vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

İlk olarak Harvard’ın öğrenci gazetesi Crimson’da yayınlanan habere göre, Lübnan’da yaşayan Filistinli İsmail Ajjawi, Boston Logan Havalimanı'nda sorgulandıktan sonra arkadaşlarının 'sosyal medyadaki paylaşımları' gerekçe gösterilerek sınır dışı edildi.

Filistinli öğrenci, kendisine dini inançlarıyla ilgili sorular sorulduktan sonra telefonunun ve bilgisayarının yetkililer tarafından alındığını belirtti. 17 yaşındaki Ajjawi, sosyal medya hesaplarından arkadaşlarının yaptığı paylaşımlara bakıldığını ve arkadaşlarının paylaşımlarıyla ilgili kendisine sorular sorulduğunu söyledi.

5 saat sorgulandığını ifade eden Ajjawi, “Beş saatin sonunda görevli bir kadın beni özel bir bölüme çağırdı ve bağırmaya başladı. Arkadaşlarımın sosyal medyada ABD karşıtı siyasi paylaşımlar yaptığını söyledi.” dedi.

Arkadaşlarının paylaşımlarından sorumlu olamayacağını belirten Ajjawi, havalimanında yaklaşık 8 saat geçirdikten sonra Lübnan’a geri gönderildi.

Harvard sözcüsü, “Üniversite yönetimi olarak öğrencimizin ailesiyle irtibattayız ve yetkililerin bu sorunu derhal çözmesini ümit ediyoruz. Umarız ki öğrencimiz güz dönemindeki derslerini kaçırmadan bir an önce kampüse gelebilir.” şeklinde açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Sözcüsü Michael McCarthy, Filistinli öğrencinin 'ABD’ye giriş için uygun olmadığını' kaydetti.