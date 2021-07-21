Hindistan'da 42 bin 15 Kovid-19 vakası daha

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapı0lan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 bin 15 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 998 kişi öldü, 36 bin 977 hasta iyileşti. Tedavisi süren hasta sayısı ise 407 bin 170 olarak kayıtlara geçti. Hindistan'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin 3 bin 509'u Maharaştra eyaletinden, 489'u ise ülkenin geri kalan eyaletlerinden oldu. Yerel medyadaki haberlerde, Maharaştra'da daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin bu artışa neden olduğu kaydedildi. İyileşme oranı yüzde 97,3 oldu Toplam 30 milyon 390 bin 687 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 216 bin 337'ye, can kaybı sayısı 418 bin 480'e çıktı. Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı dün 374, 19 Temmuz'da 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti. AA

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