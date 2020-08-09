Hindistan'da koronavirüs hastalarının tedavi edildiği otelde yangın: 11 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği bir otelde çıkan yangında 11 kişi öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise yangında öldüğünü bildirdi. Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti. Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi ölmüştü. AA

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