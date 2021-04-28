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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 293 ölüm daha

28 Nisan 2021, Çarşamba 12:46
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi öldü.

Toplam vaka sayısı 17 milyon 997 bin 267'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 187'ye ulaştı.

Salgında ikinci ve daha büyük yeni dalga

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde giderek artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı. Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin ve 21 Nisan'da 300 bini üzerine çıktı.

Günlük vaka sayısı 6 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'daki tırmanış, salgının dünyadaki seyri açısından endişelere yol açıyor.

Kovid-19 verilerini derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 2'nci, ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından en fazla ölümün kaydedildiği 4'ncü ülke konumunda bulunuyor.

İyileşenlerin sayısının 14 milyon 817 bin 371'e ulaştığı ülkede, 2 milyon 978 bin 709 kişinin tedavisi sürüyor.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastanelerdeki doluluk nedeniyle binlerce hasta kapıdan geri çevriliyor. İnsanlar yakınlarını tedavi ettirebilmek için sosyal medyadan çağrılar yapıyorlar.

Krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle ölüler kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.

AA

Etiketler: Hindistan, Kovid-19
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