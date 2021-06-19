Hindistan'da Kovid-19 vakaları azalmaya devam ediyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 60 bin 753 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1647 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı son 74 günün en düşük seviyesine geriledi. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 823 bin 546'ya, can kaybı sayısı 385 bin 137'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısını aşıyor Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 743 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. İyileşme oranının yüzde 96,16'ya çıktığı ülkede, 760 bin 19 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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