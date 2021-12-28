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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri artıyor

28 Aralık 2021, Salı 10:59
Hindistan'da bir grup milletvekili, ülkede son dönemde Müslümanlara karşı artan nefret suçlarına karşı harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Milletvekilleri, ülkenin baş yargıcı NV Ramana'ya mektup yazarak, Müslümanların soykırıma uğratılması çağrısında bulunulan son dönemdeki 2 olay hakkında harekete geçmesini istedi.

Çağrı, muhalefetteki Kongre Partisinin üyelerinin Başbakan Narendra Modi'nin konuyla ilgili sessizliğini eleştirmesi ardından geldi.

Milletvekillerinin mektubunda, Hindu din adamlarınca yapılan açıklamaların sadece nefret söylemi değil, tüm bir topluluğun öldürülmesi için açık çağrı olduğuna yer verildi.

Mektupta, "Konuşmalar sadece ülkemizin birlik ve bütünlüğünü değil, milyonlarca Müslüman vatandaşın hayatını da tehlikeye atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

19 Aralık'ta ise Yeni Delhi'de düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak, "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

AA

Etiketler: Hindistan, Müslüman, nefret söylemi
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