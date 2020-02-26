Hindistan’da tehlikeli tırmanış

Hindistan’da bir süredir protestolara sebep olan tartışmalı vatandaşlık yasası dolayısıyla Delhi’de Hindu ve Müslüman gruplar çatıştı.

Hindistan’da tartışmalı vatandaşlık yasası dolayısıyla başlayan, başkent Delhi’de Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışmalara dönüşen olaylar üçüncü gününde. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen çatışmalarda, Delhi’de şu ana kadar 21 kişi öldü, 200’e yakın kişi de yaralandı. BBC’deki habere göre geçen yıl sonunda onaylanan Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor. Son çatışmalar, Hindistan’ın başşehrinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay oldu.

Hindu ve Müslüman gruplar birbirlerini suçluyor

Hindu grupların sloganlar eşliğinde çevreye taş attığını bildirildi. Çatışmalar Delhi merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafedeki Müslüman ağırlıklı 3 bölgede yoğunlaşıyor. Shahadra bölgesinde bir cami göstericiler tarafından tahrip edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin minarenin tepesindeki hilâli sökmeye çalıştığı görülüyor. Çatışmalardan iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata’nın (BJP) lideri Kapil Mishra da sorumlu tutuluyor. Mishra, yeni vatandaşlık yasasını protesto etmek için oturma eylemi yapan göstericileri hafta sonunda tehdit etmiş ve ABD Başkanı Trump’ın ülkeden ayrılmasından sonra göstericilerin zor kullanarak dağıtılacağını söylemişti. Hastane yetkililerine göre şu ana kadar Delhi’de 21 kişi öldü, 200’e yakın yaralı var. Ölenler arasında hem Müslüman hem de Hindular bulunuyor. Olaylarda bir polis memuru da öldü. Dinî çatışmaya dönen protestolarda Hindu ve Müslüman gruplar birbirlerini çatışmaları başlatmakla suçluyor.

Trump sessiz kaldı

ABD Başkanı Trump çatışmaların “Hindistan’ın iç işi” olduğunu söyleyerek yorum yapmadı, ancak ülkedeki dinî hürriyetler konusunu görüşmelerinde gündeme getirdiğini ve hükümetin cevabından “çok etkilendiğini” belirtti.

“Yakılmış seccadeler, yırtılmış Kur’Ân sayfaları”

Çatışmalardan en çok etkilenen yerlerden olan Ashok Nagar’da sladırıya uğramış bir caminin dışında ufak bir kalabalık bekliyor. Yeşil, beyaz binanın ön cephesi yanmış. Minarelerin birinde Hindistan bayrağı ve sağcı Hindu grupların simgelerinden olan hardal rengi bir bayrak dalgalanıyor. Yerlerde yırtılmış Kur’ân sayfaları var. İki kişi bu kâğıt parçalarını toplayıp bir torbaya koyuyor. Toplayanlardan biri bu sayfaları gidip bir mezarlığa gömeceğini söylüyor. Binaya girdiğimde yerde takkeler ve yanmış seccadeler görüyorum. Caminin bulunduğu bölge bir Hindu mahallesi, ama burada yaşayanlar olaylarla ilgileri olmadığını savunuyor ve “dışarıdan gelen grupları” suçluyor.

Yeni yasada ne var?

Aralık ayında geçirilen yasa, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan’dan kaçak olarak ülkeye giren altı dinî grubun mensuplarına altı yıldır burada yaşadıklarını ispatlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor. Yasa Müslümanları kapsamıyor. İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP Hükümeti yasayla dinî baskıdan kaçanlara yasal statü verilmesini amaçladığını, Müslümanların dinî azınlık olmadığı ve Hindistan’ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığı için yasaya dahil edilmediğini söylüyor. Birleşmiş Milletler de yasayla ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.