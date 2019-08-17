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17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hindistan Keşmir'de uyguladığı kısıtlamaları hafifletiyor

17 Ağustos 2019, Cumartesi 18:17
Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünün ortadan kaldırılması ve eyaletin ikiye bölünmesine ilişkin kararından bir gün önce başlattığı telekomünikasyon hizmetleri de dahil çeşitli kısıtlamaları hafifletmeye başladı.

Srinagar'daki hükümet yöneticilerinden Shahid Choudhary, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığını ve devlet dairelerinin açık olduğunu duyurdu.

Choudhary, okul yöneticileri ve eğitim departmanı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, pazartesi günü bölge genelinde 190 okulun eğitime yeniden başlayacağını belirtti.

Öğrencilerin güvenliğinin en büyük endişe kaynakları olduğunun altını çizen Choudhary, iki haftalık kayıp süre için de ek ders planlandığını bildirdi.

Choudhary, halka gıda alışverişi konusunda panik yapmamalarını tavsiye ederek, ellerinde bolca stok bulunduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: Hindistan, Cammu Keşmir, kısıtlama
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