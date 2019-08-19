Hint askerleri sınırda ateş açtı: 2 ölü

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil öldü, bir sivil yaralandı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil öldü, bir sivil yaralandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivilin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, bakanlığa çağrılan Hint diplomata, "bölgesel barışa tehdit oluşturan" ateşkes ihlali nedeniyle Hindistan'ın bu tavrının protesto edildiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.