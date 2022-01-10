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10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Hollanda'da 299 gün sonra hükümet kuruldu

10 Ocak 2022, Pazartesi 14:59
Hollanda'da 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti göreve başladı.

VVD lideri Mark Rutte'nin belirlediği yeni kabine üyeleri, Lahey'deki Noordeinde Sarayı'nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti. Kral ile yapılan yemin töreni televizyon kanallarında canlı yayımlandı.

Bakanlar Kurulu üyelerinin sarayın bahçesinde Kral ile toplu fotoğraf çekiminin ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri düzenlenecek.

Rutte'nin başbakanlık ve koalisyondaki diğer 3 partiden belirlenen isimlerin başbakan yardımcılığı yapacağı yeni hükümette, 19 bakan ve 9 devlet bakanı yer alacak.

Dört partinin daha önce vardığı anlaşmaya göre, VVD 8 bakan ve 3 devlet bakanlığı, D66 6 bakan ve 3 devlet bakanlığı, CDA 4 bakan ve 2 devlet bakanlığı, CU ise 2 bakan ve 1 devlet bakanlığı alacak.

Buna göre, VVD’den Liesje Schreinemacher Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, Dilan Yeşilgöz-Zegerius Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Dennis Wiersma İlk ve Ortaokul Bakanlığı, Mark Harbers Altyapı ve Su İşleri Bakanlığı, Micky Adriaansens Ekonomi ve İklim Bakanlığı, Christianne van der Wal Doğa ve Azot Bakanlığı, Conny Helder Uzun Süreli Bakım ve Spor Bakanlığı, D66’dan Frank Weerwind Yasaları Koruma Bakanlığı, Robbert Dijkgraaf Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Sigrid Kaag Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Kajsa Ollongren Savunma Bakanlığı, Rob Jetten İklim ve Enerji Bakanlığı, Ernst Kuipers Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, CDA'dan Wopke Hoekstra Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hanke Bruins Slot İçişleri Bakanlığı, Hugo de Jonge Konut ve Mekansal Planlama Bakanlığı, Karien van Gennip Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, CU’dan ise Henk Staghouwer Tarım, Doğa ve Gıda Bakanlığı ve Carola Schouten da Başbakan Yardımcılığı ve Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı görevini üstlenecek.

Devlet bakanlarıyla birlikte kabinenin 14 üyesi kadınlardan oluşuyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Kaag yemin törenine çevrim içi katıldı.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşandı.

AA

Etiketler: Hollanda, hükümet
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