Hollanda’da âyetli mesaj

Hollanda’nın Rotterdam ve Schiedam şehrinde toplam 50 toplu taşıma aracı durağına asılan Hollandaca yazılı Kur’ân-ı Kerîm’den bir âyet ve “Dayan Hollanda” ve “Beraber güçlüyüz” mesajı ile halkın verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine destek gösterildi.

Millî Görüş Teşkilâtlarına bağlı Hollanda İslâm Federasyonu (NIF) altında faaliyet gösteren 4 cami ve İslâm Color Vakfı yöneticileri tarafınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde ülke tarafından belirlenen tedbir kurallarına uyarak mücadele eden halka destek olmak için merkez istasyonu gibi insanların yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs duraklarına “Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” âyeti asıldı. AA

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