Hollanda'da vaka sayılarında endişelendiren artış

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı bir haftada yüzde 84 oranında yükseldi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Buna göre, günde ortalama 141 kişide COVID-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti. Hollanda'da COVID-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, ölenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı. RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

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