Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar hız kesmiyor.

Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde internet üzerinden organize olan binlerce protestocu Tsuen Wan Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yerel saatle 15.00'te başlayan yürüyüşte "Bağımsız Hong Kong, Haydi Hong Kong" sloganları eşliğinde sağanak yağışa rağmen sürdü. Göstericiler dün polise taş, molotof kokteyli ile saldırırken, polisin göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahalesiyle karşılaşmıştı. AA

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