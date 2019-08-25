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Hong Kong'da tansiyon yeniden yükseldi

25 Ağustos 2019, Pazar 23:22
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptal edilmesini talep eden protestoculara, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı hazirandan bu yana geniş çaplı protestoların sürdüğü Hong Kong'da bugün de internet üzerinden yapılan çağrı ve bildirilerle organize olan binlerce protestocu yürüyüş düzenledi.

Kentin Kwai Fong bölgesinden başlayarak Tsuen Wan Park'a doğru ilerleyen göstericiler, parka ulaştıklarında etraftaki yollara barikat kurdu.

Söktükleri demir parmaklık, plastik bariyer, bambu sopalar ve çöp kutularını birbirine bağlayarak yol ortasına sabitleyen göstericiler, "Özgürlük için savaş, Hong Kong'un yanında ol" sloganları attı.

Protestoculara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale eden çok sayıda polis ekibi zırhlı araçlarla caddelerde adım adım ilerleyerek protestocuları dağıttı.

Müdahale sırasında polisle protestocular arasında arbede yaşanırken, bir polis havaya uyarı ateşi açtı. Arbedede yaralanan bazı polisler hastaneye sevk edildi. Güvenlik birimlerince gözaltılara ilişkin henüz sayı açıklanmadı.

Hong Kong'da dün yapılan protestolarda ise Kwun Tong bölgesinden Kowloon Bay semtine yürüyüş düzenleyen göstericiler, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında Sham Shui Po bölgesinde polisle karşı karşıya gelmişti. Geç saatlere kadar süren olaylarda 29 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, iade edileceklerin Çin'in keyfi gözaltılarına, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti. 

AA

Etiketler: hong kong
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