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HRW: Yunanistan'ın sığınmacıları zorla Türkiye'ye geri gönderdiği belgelendi

16 Temmuz 2020, Perşembe 16:38
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Yunanistan’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı dönemde, ülkede bulunan ve iltica başvurusu yapan sığınmacıları kara ve deniz sınırlarından zorla Türkiye'ye "geri ittiğini" bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Yunanistan Temsilcisi Eva Cosse, yaptığı yazılı açıklamada, Yunan makamlarınca sığınmacıların eşyalarına el konulduğunun, bazı durumlarda şiddet uygulandığının ve gözaltındaki göçmenlere Kovid-19 bulaşmasına karşı herhangi bir önlem alınmadığının tespit edildiğini belirtti.

"Geri itmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca toplu sınır dışı edilme dahil olmak üzere çeşitli insan hakları normlarını ihlal ediyor." ifadesini kullanan Cosse, Yunan makamlarının, ülkenin iç kesimlerinden olmak üzere yeni kolektif geri itme akınlarına karşı gerekli önlemi almadığını vurguladı.

Cosse, “Yunan makamları, bu küresel kriz döneminde en savunmasız insanları koruyacakları yerde, onların sağlığını göz ardı ederek iltica haklarını ihlal etti." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün mart ve nisanda resmi Yunan makamları ve kimliği belirsiz kişilerce, ülkenin çeşitli yerlerindeki kamplardan alınarak zorla Türkiye’ye gönderilen 13 sığınmacı ve tanıkla görüştüğünü aktaran Cosse, "Örgüt ilk defa Yunanistan’ın derinliklerinden iltica başvurusunda bulunanların kolektif şekilde geri itilmelerini belgeledi." açıklamasında bulundu.

Parlamento bir an önce harekete geçmeli

Cosse, tanıkların ifadelerine göre, Rodos, Sisam ve Simi adalarına ulaşan çok sayıda sığınmacının Yunan sahil güvenlik görevlileri ve siyah giyimli eli silahlı kişilerce küçük plastik botlara bindirilerek zorla Türkiye kıyılarına itildiğini belirtti.

Yunan polisinin Selanik yakınlarında yer alan ve Türk-Yunan sınırına 400 kilometre uzaklıktaki Diavata Kampı'nda bulunan bazı sığınmacıları tutuklayarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye geri gönderdiğinin belirlendiğini bildiren Cosse, Türkiye’ye gönderilen bu sığınmacılar arasında 15 yaşında Suriyeli küçük bir kızın da bulunduğunu kaydetti.

Cosse, İnsan Hakları İzleme Örgütünün 29 Haziran'da Yunan Polis Teşkilatına ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına bu konuda mektuplar gönderdiğini ve yetkililere bulguların bir özetini sunduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

Kolektif geri itmelerinin durdurulması ve göçmenlerin hayatını tehlikeye atan uygulamaların sonlandırılması için Yunan adli makamlarının ve Parlamentosunun bir an önce harekete geçmesini isteyen Cosse, şunları kaydetti:

"Göç olayının kontrolü için Yunan hükümetine ekonomik destek sağlayan Avrupa Komisyonu da Ege ve Evros (Meriç) bölgesi dahil olmak üzere, Yunanistan’ı iltica başvurusunda bulunanlarla ilgili tüm kolektif geri itmeleri sonlandırması, ilgili makamları şiddet iddialarını araştırması için özendirmeli ve sağladığı ekonomik desteklerinin hiçbirinin AB hukuku ve temel hakların ihlallerine katkı sağlamadığı konusunu güvence altına almalı."

AA

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