Husilere ait SİHA Yemen Ordusu tarafından düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husilere ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Durayhimi ilçesinde bir SİHA tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, İran destekli Husilere ait SİHA'nın havada vurulduğu aktarıldı. HUSİLERDEN AÇIKLAMA YOK Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir SİHA'nın düşürüldüğünü bildirmişti.

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