'Hz. Muhammed’i (asm) daha fazla anlamaya çalışıyoruz'

Rusya’da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (asm) dünyaya teşrifi dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili sebebiyle kutlamalar yapıldı. Moskova Merkez Camii’nde Mevlid Kandili için farklı programlar düzenlendi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından camide Kur’ân-ı Kerîm, mevlit ve ilahiler okundu, salâvatlar getirildi. Ayrıca gençlerin katıldığı, İslâmî bilgileri ihtiva eden bilgi yarışması düzenlendi. Moskova Merkez Camii’nde “2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası” vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi’nin organizasyonu ile “Mevlid-i Nebi Sergisi” açılışı yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Rusya Federasyonu Müslümanları Dinî İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Abbasov da, tüm insanlığa gelmiş olan Hazreti Muhammed’in bu ay içerisinde anıldığını ifade ederek, “Bu ay her birimiz, Hazreti Muhammed’i (asm) daha fazla anlamaya ve örnek almaya çalışıyor, ardında bıraktıklarını hayatımıza ölçü yapıyoruz.” dedi.