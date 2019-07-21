"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

İdlib'de hava saldırıları yeniden şiddetlendi: 6 sivil daha öldü

21 Temmuz 2019, Pazar 16:14
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırıları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılarda 6 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı.

Rejime ve Rusya'ya ait savaş uçaklarınca, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile Maarşurin, Martemater, Hiş, Urim El Cuz, Ureynibe, Sutuh Ed Deyr köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Keferzita ve Morik ilçeleri ile Tel Meleh, Cubbeyn, Havice ve Sırmaniye köylerine hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Urim El Cuz köyünde 6 sivil öldü, Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.

Söz konusu bölgelere yoğun hava saldırıları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinden Han Şeyhun, Serakib, Kefer Zita, Kefrenbil ilçeleri ile Hiş köylerine Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırdığı bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının öğle saatlerindeki saldırısında, Suriye Sivil Savunmasının basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab daöldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine, Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

AA

Etiketler: idlib
Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da bir haftada 14 Türk kaçırıldı

    Düzce'den acı haber: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını iddia ediyor

    Almanya'dan İran'a sağduyu çağrısı

    Kriz, AVM’leri boşalttı
    📷

    150 yıl sonra yeniden tespit edilmişti: "Sarı dağ gülü" için yeni adım...

    Üreticilere 'erken hasat' uyarısı

    Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin Valilikten açıklama

    İdlib'de hava saldırıları yeniden şiddetlendi: 6 sivil daha öldü

    Canlı yayında istifa planını açıkladı

    Türk şirketi ABD'ye ''Octopod'' ile açıldı

    "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" tamamlandı

    Otobüs firmalarının ek sefer izin süresi 7 Ağustos'ta başlayacak

    Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipler belli oluyor

    1 milyon kişi yüzme öğrenecek

    YKS'de tercih dönemi başlıyor

    Düzce'de bir kişinin cesedine ulaşıldı

    Lufthansa, Kahire'ye uçuşları askıya aldığını açıkladı

    Adaylar KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin Şahinoğlu

    Harama nazar konusunda Bediüzzaman’ın hassasiyeti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlerden elinizi çekin
    Mehmet KARA

    Çamurunuz tutmaz!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Muhammed Taha Gültekin (Hafız Taha Hoca) Bediüzzaman’ı anlatıyor
    Genel

    Eğitimde utandıran tablo
    Risale-i Nur'dan

    Benlik ve hürriyet, Hàlık’ı tanımak içindir
    Cenk ÇALIK

    Yeni Asya poşetinin hizmeti
    Ali Derviş TÜRKMEN

    Ankara için okuma vakti
    Süreyya Nur İŞLER

    Halil Uslu’ya rahmet duâları
    Genel

    Merkez sağ ihtiyacı büyüdü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.