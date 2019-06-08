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İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınlarına saldırı düzenlendi

08 Haziran 2019, Cumartesi 21:01
Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınlarına topçu saldırısı düzenledi.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınlarına topçu saldırısı düzenledi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzey kırsalındaki Morik ilçesinde bulunan 9 nolu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Rejim güçleri, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzey kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 nolu gözlem noktasının yakınını 29 Nisan'da, 4 ve 12 Mayıs'ta da hedef almıştı.

TSK'nin, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

AA

Etiketler: İdlib, TSK, gözlem noktası
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